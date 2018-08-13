İstanbulspor, Afjet Afyonspor'u devirdi!
Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor, sahasında Afjet Afyonspor'u 4-3 yendi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Temel, Hüseyin Aylak
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muammer Sarıkaya, Wellington, Muhammed Ali Kurt, Tuncer Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Cajic, Barış Örücü (Dk. 65 Bauque), Muhammed Demirci (Dk. 78 Perovic), Ali Dere (Dk. 70 Sammed), İbrahim Yılmaz
Afjet Afyonspor: Rybka, Mehmet Sedef (Dk. 62 İsmet Benli), Ali Kılıç, Nazmi Candoğan, Arapi, Türker Toptaş, Erdi Zengin, Sinan Özkan (Dk. 53 Ersel Aslıyüksek), Yasin Yener, Mendy, Alves (Dk. 46 Oltan Karakullukçu)
Goller: Dk. 22 Mehmet Sedef (Kendi kalesine), Dk. 32 Muahmmed Demirci, Dk. 58 Ali Dere, Dk. 60 Barış Örücü (İstanbulspor), Dk. 82 Ersel Aslıyüksek, Dk. 90+1 Yasin Yener, Dk. 90+3 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Barış Örücü, Dk. 68 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 73 Muammer Sarıkaya, Dk. 74 Sammed (İstanbulspor), Dk. 26 Sinan Özkan, (Afjet Afyonspor)
- 13.8.2018 23:48
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Milan Bakayoko ve Martial'ın peşinde!
Toplam 1
Yorum
emre Bonucci gitmesi büyük bir kayıp oldu ama bu iki transfer gerçekleşirse katkı sağlar özellikle martial manchester united fazla şans verilmedi
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Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
Toplam 2
Yorum
u.açar Mert Günok u istiyoruz.Başka kaleciye gerek yok.
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Galatasaray, Manchester City'den Douglas Luiz'i istiyor!
Toplam 2
Yorum
öğretici belhanda, feghouli ve gomis zarar etmemek kaydıyla satılmalı.yerlerine, senelik ücreti 1.5 milyonu geçmeyecek oyuncular alınmalı !
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