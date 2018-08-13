İstanbulspor, Afjet Afyonspor'u devirdi! – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    İstanbulspor, 'u devirdi!

    İstanbulspor, Afjet Afyonspor'u devirdi!

    1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor, sahasında 'u 4-3 yendi.

    Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

    Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Temel, Hüseyin Aylak

    İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, , Wellington, Muhammed , , Eslem Öztürk, Cajic, (Dk. 65 Bauque), (Dk. 78 Perovic), (Dk. 70 Sammed), İbrahim Yılmaz

    Afjet Afyonspor: Rybka, (Dk. 62 İsmet Benli), , Nazmi Candoğan, Arapi, Türker Toptaş, Erdi Zengin, Sinan Özkan (Dk. 53 ), , Mendy, Alves (Dk. 46 Oltan Karakullukçu)

    Goller: Dk. 22 Mehmet Sedef (Kendi kalesine), Dk. 32 Muahmmed Demirci, Dk. 58 Ali Dere, Dk. 60 Barış Örücü (İstanbulspor), Dk. 82 Ersel Aslıyüksek, Dk. 90+1 Yasin Yener, Dk. 90+3 Oltan Karakullukçu ()

    Sarı kartlar: Dk. 3 Barış Örücü, Dk. 68 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 73 Muammer Sarıkaya, Dk. 74 Sammed (İstanbulspor), Dk. 26 Sinan Özkan, (Afjet Afyonspor)

    1. 13.8.2018 23:48
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