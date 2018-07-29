Samsunspor’a ‘Altın’ file bekçisi – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    ’a ‘Altın’ file bekçisi

    Samsunspor’a ‘Altın’ file bekçisi

    Kadrosunu yenileyen , BB Erzurumspor'la yollarını ayıran 32 yaşındaki tecrübeli eldiven 'ı kadrosuna kattı.

    Kadrosunu yenileyen , BB Erzurumspor'la yollarını ayıran 32 yaşındaki tecrübeli eldiven 'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı ekiple 1 yıllık anlaşma sağlayan Ahmet, son resmi karşılaşmasına iki sezon önce çıktı.

    1. 29.7.2018
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