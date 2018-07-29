Samsunspor’a ‘Altın’ file bekçisi
Kadrosunu sil baştan yenileyen Samsunspor, BB Erzurumspor'la yollarını ayıran 32 yaşındaki tecrübeli eldiven Ahmet Altın'ı kadrosuna kattı.
Kadrosunu sil baştan yenileyen Samsunspor, BB Erzurumspor'la yollarını ayıran 32 yaşındaki tecrübeli eldiven Ahmet Altın'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı ekiple 1 yıllık anlaşma sağlayan Ahmet, son resmi karşılaşmasına iki sezon önce çıktı.
- 29.7.2018
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
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