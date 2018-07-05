Kayacan Çotanak’ta – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kayacan Çotanak’ta

    Kayacan Çotanak’ta

    Geçen sezonun play-off yarı finalisti Giresun, Eskişehir’in 30 yaşındaki tecrübeli kalecisi ’ı transfer etti

    hayalini artık gerçekleştirmek isteyen Giresunspor, kaleci arayışında mutlu sona ulaştı. Çotanak, 'un altyapısından yetişen ve hem 'de hem de 1. Lig'de formasını terleten 30 yaşındaki file bekçisi 'la 1 yıllığına anlaştı. Başkan , "Giresunspor'un hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
    1. 5.7.2018
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