Altınordu süper olacak – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    süper olacak

    Altınordu süper olacak
    'da , kulübün yerinin olduğunu söyledi. Eroğlu, "2012'de yola çıkarken Altınordu armasını her gün daha yükseğe taşımayı hedeflemiştik. Süper Lig, bu açıdan bizim için önemli bir basamak" yorumunu yaptı.
    1. 5.7.2018
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