Süper bir yarış
2’den 1. Lig’e yükseldiği sene play-off finaline kalan Erzurum ile 1988’de kurulan Gazişehir, Süper Lig’i istiyor. İki büyük şehrin takımı, kozunu Bursa’da paylaşacak.
FİNALE ÖZKAHYA
19 Mayıs'ta Bursa'da oynanacak Gazişehir-Erzurum maçının hakemi belli oldu. Saat 21.00'deki maçın hakemi Halis Özkahya olacak. Yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Hakan Yemişken yapacak.
- 17.5.2018
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 1
Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 4
Yorum
İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
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Beşiktaş'ta ikinci Gomez dönemi başlıyor!
Toplam 2
Yorum
Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
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