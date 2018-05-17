Süper bir yarış – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Süper bir yarış

    Süper bir yarış

    2’den 1. Lig’e yükseldiği sene play-off finaline kalan Erzurum ile 1988’de kurulan Gazişehir, ’i istiyor. İki büyük şehrin takımı, kozunu ’da paylaşacak.

    Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takım Erzurumspor ile Gazişehir G.Antep arasında yapılacak final maçıyla belli olacak. Ligi 53 puanla bitiren iki ekipten Erzurum, Ümraniye'yi iki maçta da yenerek finale yükselmeyi başardı. Gazişehir de 'un iki kez bileğini bükerek son bileti almak için iddiasını sürdürdü. Erzurum şehrinden Erzurumspor, 2000-01'de 'de yer almıştı. Amatöre düştükten sonra faaliyetlerini sona erdirmişti. Erzurumspor'un boşluğunu dolduran Erzurumspor, büyük şehrin Süper Lig hasretini dindirmeye çalışacak. Diğer finalist Gazişehir ise artık dağılma noktasına gelen G.Antep'in boşluğunu doldurmak için var gücüyle mücadele edecek. 1988 yılında kurulan Gazişehir de BB Erzurumspor gibi tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmak için varını yoğunu ortaya koyacak. Dev müsabaka; 19 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Bursa Stadı'nda oynanacak.

    FİNALE ÖZKAHYA
    19 Mayıs'ta Bursa'da oynanacak Gazişehir-Erzurum maçının hakemi belli oldu. Saat 21.00'deki maçın hakemi Halis Özkahya olacak. Yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Hakan Yemişken yapacak.
    1. 17.5.2018
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