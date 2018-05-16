Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalini Halis Özkahya yönetecek – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    1'inci Lig Play-Off finalini yönetecek

    Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalini Halis Özkahya yönetecek

    1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımı belli edecek olan Gazişehir Gaziantep - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını yönetecek.

    19 Mayıs Cumartesi günü saat 21:00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadelede düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

    1. 16.5.2018 15:39
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