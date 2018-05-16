Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalini Halis Özkahya yönetecek
Spor Toto 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımı belli edecek olan Gazişehir Gaziantep - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını Halis Özkahya yönetecek.
19 Mayıs Cumartesi günü saat 21:00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
- 16.5.2018 15:39
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
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FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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