Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalini Halis Özkahya yönetecek

19 Mayıs Cumartesi günü saat 21:00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.



