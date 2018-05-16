Altınordu'da Çağlar heyecanı – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Altınordu'da Çağlar heyecanı

    Altınordu'da Çağlar heyecanı

    Bundesliga'da Freiburg forması giyen Altınordu'nun eski stoperi 'nün adının İngiliz devi Arsenal'le anılmaya başlaması büyük heyecana neden oldu.

    ası giyen Altınordu'nun eski stoperi 'nün adının İngiliz devi Arsenal'le anılmaya başlaması büyük heyecana neden oldu.

    The Telegraph'ın internet sitesinde yer alan haberde, Arsenal'in Çağlar için Freiburg'a 35 milyon Pound (210 milyon TL) önerdiği yazıldı. Freiburg'a transfer olurken Çağlar'ın sözleşmesine, "Başka bir kulübe gittiğinde bonservisinden yüzde 25 pay alınır" maddesi koyduran Altınordu, bu transfer gerçekleşirse kasasına yaklaşık 52.5 milyon TL koyacak.

    Altınordu, altyapıda yetiştirip 2016'da 2.5 milyon Euro bonservis ücretiyle Almanya'ya sattığı Çağlar'dan şimdiye kadar bonuslar da kazandı.

    Freiburg, ilk yılında ligde kalması nedeniyle İzmir ekibine 500 bin Euro, Çağlar'ın 2 sezonda 40 maçın üzerinde forma giymesi nedeniyle 150 bin Euro ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılması nedeniyle 150 bin Euro olmak üzere şimdiye kadar toplam 3.3 milyon Euro ödedi. İzmir'de yetiştikten sonra Bundesliga'da forma giyip A 'ın değişilmezleri arasına giren Çağlar, yıldızlar topluluğu Arsenal'e transfer olursa kente büyük bir gurur daha yaşatacak. Altınordu Başkanı , geçtiğimiz günlerde İngiliz devi Arsenal yetkililerinin kendilerinden 'yle ilgili bilgiler istediğini açıklamıştı.

    1. 16.5.2018 14:01
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