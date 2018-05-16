Erkan Sözeri: "Finale hak ederek geldiğimizi düşünüyorum"
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, play-off finaline hak ederek geldiklerini söyledi.
Spor Toto 1. Lig play-off müsabakalarında Boluspor'u 3-1 mağlup ederek, finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un rakibi olan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, ikinci yarı çok iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade ederek, "Finale hak ederek geldiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı çok güzel çıkış yaparak ilk ikiyi zorladık. Play-off'tan finale kaldık. Gaziantep şehrini tekrar temsil etmek adına finalde hep beraber tek yürek olup bu şehri Süper Lig'e çıkarmak en büyük amacımız. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Devre arasından itibaren çok ciddi, özverili ve fedakar bir performans sergilediler" şeklinde konuştu.
- 16.5.2018 13:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
-
Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
-
Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
Yorum
Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
Erkan Sözeri: "Finale hak ederek geldiğimizi düşünüyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.