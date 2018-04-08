Zaferin adı Ankaragücü!
Bir başkent temsilcisi, bir Giresunspor öne geçti. Ancak son sözü İsmail Kartal’ın öğrencileri söyledi. Kritik bir 3 puan elde eden sarı-lacivertliler, bitime sayılı haftalar kala lidere de mesaj gönderdi
HAKAN BARIŞ KIZARDI!
Sarı-lacivertliler, 36'da Umut'un penaltı golüyle skoru eşitledi. Başkent ekibi, aradığı golü 74'te buldu. Kehinde, sarı-lacivertlileri zafere taşıyan golü attı: 3-2. 90'da Hakan ikinci sarıdan atılırken, 3 puanı kapan Ankaragücü, bitime sayılı haftalar kala lider Rize'ye de mesaj gönderdi.
YENİLGİYİ HAK ETMEDİK
Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, 90 dakikanın ardından üzgündü. Ankara'dan puansız dönmeye hak etmediklerini belirten Diyadin, "İyi oynayıp, öne geçtiğimiz karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldık. Play-off şansımız zora girdi ama son maça kadar mücadele edeceğiz" dedi.
BAŞKENT'TEN ÇIKIŞ YOK
İkinci yarının ilk haftalarında beklentilerin uzağında kalan Ankaragücü, son maçlarda coştu. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynadığı son 4 lig sınavından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
ŞAMPİYON GİBİ OYNADIK
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından şu ifadeleri kullandı: "Maç öncesi oyuncularımın hepsi gerekeni yapacaklarını söyledi. Kalan 5 maçı en iyi şekilde tamamlayıp büyük Ankaragücü camiasını hak ettiği yere getirmek için söz verdi. Şampiyonluğa yakışır bir futbol oynadık. Önemli bir galibiyet aldık."
DADAŞ'IN AFFI YOK
Erzurumspor adım adım hedefe gidiyor... İkinci yarıda çıkışa geçen mavi-beyazlılar, sahasında bu kez Gazişehir Gaziantep'e şans tanımadı. Play-off planları yapan Doğu ekibi, sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Sahasındaki üst üste 5 maçı kazanan Erzurumspor, taraftarları önünde 13 maçlık yenilmezlik serisi de yakaladı. 34. dakikada Tolga'nın ortasına hareketlenen Gökhan, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. 55'te bu kez Nobre, fileleri havalandırdı: 2-0. 85'te Ermin Zec skoru belirledi: 2-1. Bu sonuçla puanını 43'e çıkaran Erzurum, maç fazlasıyla 8.'liğe yükseldi.
DEMİR'İN DÖNÜŞÜ
Son iki maçını kaybeden Adana Demirspor, dün taraftarı önünde güldü. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren lacivert-mavililer, yenik duruma düştüğü maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen Manisaspor, maça hızlı başladı. Ege ekibi, 13. dakikada Alper'in kafa vuruşla öne geçti: 0-1. 25'te Kubilay'ın şutu az farkla auta çıktı. 49'da Yiğit'in köşe atışında topu iyi takip eden Yiğitcan, kafa golüyle eşitliği sağladı: 1-1. 62'de Mustafa'nın pazına hareketlenen Tambe şutunda top direkte patladı. 87'de Lalawele ortaladı. Tambe'nin kaleciden dönen şutunu Mendy tamamladı ve skoru belirledi: 2-1.
Adanaspor rahat kazandı
Ligin 30. haftasında küme düşen Gaziantepspor'a konuk olan Adanaspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı. 5. dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Bahattin, topu ağlara yolladı: 0-1. 22'de bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kalan Bahattin, topu direğe nişanladı. 86'da Tevfik, skoru 2-0'a getirdi. 88'de sahney çıkan Uche Kalu, skoru belirledi: 0-3.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:02
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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