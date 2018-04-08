Zaferin adı Ankaragücü! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Zaferin adı Ankaragücü!

    Zaferin adı Ankaragücü!

    Bir başkent temsilcisi, bir Giresunspor öne geçti. Ancak son sözü ’ın öğrencileri söyledi. Kritik bir 3 puan elde eden sarı-lacivertliler, bitime sayılı haftalar kala lidere de mesaj gönderdi

    Günün maçı Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynandı. Bir Ankaragücü, bir Giresunspor öne geçti. Müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşmada gülen ise Başkent ekibi oldu. Puanını 55'e çıkaran sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Sahasında oynadığı üst üste 4 maçı da kazanmayı başaran 'ın öğrencileri, dünkü maça hızlı başladı. 3. dakikada Putsila ile öne geçen ev sahibi, 8'de Almeida, 15'te ise Muhammet Reis'in golüne engel olamadı.

    HAKAN BARIŞ KIZARDI!
    Sarı-lacivertliler, 36'da Umut'un penaltı golüyle skoru eşitledi. Başkent ekibi, aradığı golü 74'te buldu. Kehinde, sarı-lacivertlileri zafere taşıyan golü attı: 3-2. 90'da Hakan ikinci sarıdan atılırken, 3 puanı kapan Ankaragücü, bitime sayılı haftalar kala lider 'ye de mesaj gönderdi.

    YENİLGİYİ HAK ETMEDİK
    Giresunspor Metin Diyadin, 90 dakikanın ardından üzgündü. Ankara'dan puansız dönmeye hak etmediklerini belirten Diyadin, "İyi oynayıp, öne geçtiğimiz karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldık. Play-off şansımız zora girdi ama son maça kadar mücadele edeceğiz" dedi.

    BAŞKENT'TEN ÇIKIŞ YOK
    İkinci yarının ilk haftalarında beklentilerin uzağında kalan Ankaragücü, son maçlarda coştu. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynadığı son 4 lig sınavından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

    ŞAMPİYON GİBİ OYNADIK
    Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından şu ifadeleri kullandı: "Maç öncesi oyuncularımın hepsi gerekeni yapacaklarını söyledi. Kalan 5 maçı en iyi şekilde tamamlayıp büyük Ankaragücü camiasını hak ettiği yere getirmek için söz verdi. Şampiyonluğa yakışır bir futbol oynadık. Önemli bir galibiyet aldık."

    DADAŞ'IN AFFI YOK
    Erzurumspor adım adım hedefe gidiyor... İkinci yarıda çıkışa geçen mavi-beyazlılar, sahasında bu kez Gazişehir Gaziantep'e şans tanımadı. Play-off planları yapan Doğu ekibi, sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Sahasındaki üst üste 5 maçı kazanan Erzurumspor, taraftarları önünde 13 maçlık yenilmezlik serisi de yakaladı. 34. dakikada Tolga'nın ortasına hareketlenen Gökhan, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. 55'te bu kez Nobre, fileleri havalandırdı: 2-0. 85'te Ermin Zec skoru belirledi: 2-1. Bu sonuçla puanını 43'e çıkaran Erzurum, maç fazlasıyla 8.'liğe yükseldi.

    DEMİR'İN DÖNÜŞÜ
    Son iki maçını kaybeden , dün taraftarı önünde güldü. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren lacivert-mavililer, yenik duruma düştüğü maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen Manisaspor, maça hızlı başladı. Ege ekibi, 13. dakikada Alper'in kafa vuruşla öne geçti: 0-1. 25'te Kubilay'ın şutu az farkla auta çıktı. 49'da Yiğit'in köşe atışında topu iyi takip eden Yiğitcan, kafa golüyle eşitliği sağladı: 1-1. 62'de Mustafa'nın pazına hareketlenen Tambe şutunda top direkte patladı. 87'de Lalawele ortaladı. Tambe'nin kaleciden dönen şutunu Mendy tamamladı ve skoru belirledi: 2-1.

    Adanaspor rahat kazandı
    Ligin 30. haftasında küme düşen 'a konuk olan Adanaspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı. 5. dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Bahattin, topu ağlara yolladı: 0-1. 22'de bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kalan Bahattin, topu direğe nişanladı. 86'da Tevfik, skoru 2-0'a getirdi. 88'de sahney çıkan , skoru belirledi: 0-3.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:02
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