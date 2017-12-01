 Manisa yine zorda – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Manisa yine zorda

    Manisa yine zorda
    Makukula'ya borcunu ödemediği için 6 puanı silinen Manisa yine tehlikede. FIFA, Joshua Simpson'a 750 bin euro alacağı ödenmezse yine 6 puan silineceğini bildirdi.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:09
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