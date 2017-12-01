 Altınordu ‘3’ istiyor – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Altınordu ‘3’ istiyor

    Altınordu ‘3’ istiyor
    Geçen hafta deplasmanda lider Ümraniyespor'a 2-0 yenilerek galibiyet özlemi 6 karşılaşmaya yükselten Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bugün mutlaka 3 puan almak istediklerini söyledi. Eroğlu, "Artık kazanma zamanımız geldi. Şeytanın bacağını kıracağız" dedi.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:08
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