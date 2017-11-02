Sözeri, takımın başında görev aldığı son 3 maçta ligin önemli takımlarıyla karşı karşıya geldiklerini hatırlattı.

Bunların ilk ikisinde berabere kaldıklarını, son Elazığspor maçında da 3 puana ulaştıklarını anlatan Sözeri, şöyle konuştu:

"Gazişehir Gaziantep, tecrübeli, yetenekli, ne yapması gerektiğini bilen isimlerden kurulu bir takım. Ama ligdeki konumuna baktığımız zaman hak ettiği yerde değil. Bunun en büyük nedeni, istenmeyen sonuçların ardından takım üzerinde oluşan olumsuz havaydı. Geldiğimizden beri bu olumsuzluğu yıkmaya, takımın neler başarabileceğini anlatmaya çalıştık. Şükürler olsun şimdi gücümüzü buluyoruz. Her geçen gün daha iyi olacağımıza da inanıyorum. Geçen haftalarda yaptığımız güzel işlerin daha anlamlı olması için bu hafta çok önemli. O anlamda Grandmedical Manisaspor maçına ciddiyetle hazırlanıyoruz. Yakaladığımız çıkışı, Manisa ekibine karşı da sürdürmek istiyoruz."

Geçen haftaki Elazığspor maçında kendilerini yalnız bırakmayan taraftara da teşekkür eden Erkan Sözeri, Manisaspor karşısında da taraftar desteği görmek istediklerini belirterek, herkesi stada davet etti.

Gazişehir Gaziantep, 11. haftanın açılışında yarın saat 18.00'de, Gaziantep Stadyumu'nda Grandmedical Manisaspor'u konuk edecek.