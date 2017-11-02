"Gücümüzü buluyoruz"
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, yakaladıkları çıkışı Grandmedical Manisaspor'a karşı da sürdürmek istediklerini söyledi.
Sözeri, takımın başında görev aldığı son 3 maçta ligin önemli takımlarıyla karşı karşıya geldiklerini hatırlattı.
Bunların ilk ikisinde berabere kaldıklarını, son Elazığspor maçında da 3 puana ulaştıklarını anlatan Sözeri, şöyle konuştu:
"Gazişehir Gaziantep, tecrübeli, yetenekli, ne yapması gerektiğini bilen isimlerden kurulu bir takım. Ama ligdeki konumuna baktığımız zaman hak ettiği yerde değil. Bunun en büyük nedeni, istenmeyen sonuçların ardından takım üzerinde oluşan olumsuz havaydı. Geldiğimizden beri bu olumsuzluğu yıkmaya, takımın neler başarabileceğini anlatmaya çalıştık. Şükürler olsun şimdi gücümüzü buluyoruz. Her geçen gün daha iyi olacağımıza da inanıyorum. Geçen haftalarda yaptığımız güzel işlerin daha anlamlı olması için bu hafta çok önemli. O anlamda Grandmedical Manisaspor maçına ciddiyetle hazırlanıyoruz. Yakaladığımız çıkışı, Manisa ekibine karşı da sürdürmek istiyoruz."
Geçen haftaki Elazığspor maçında kendilerini yalnız bırakmayan taraftara da teşekkür eden Erkan Sözeri, Manisaspor karşısında da taraftar desteği görmek istediklerini belirterek, herkesi stada davet etti.
Gazişehir Gaziantep, 11. haftanın açılışında yarın saat 18.00'de, Gaziantep Stadyumu'nda Grandmedical Manisaspor'u konuk edecek.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:21
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Medel kendini hiç kasmadı!
Toplam 5
Yorum
BJKLİ AÇIN GÖZLERİNİZİ BAKMAYIN ŞAŞI ALAYINIZ GELSE YIKAMAZ ŞANLI BEŞİKTAŞI !!!
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Biz nerede yanlış yaptık
Toplam 11
Yorum
kamer Aykut kocaman amatör takım hocasıdır. gitsin tff 1. ligfalan takılsın. Azizle aykut bu takımdan gitmeden hiç bir şey düzelmez.
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 29
Yorum
analist ŞU LİGE BİR BAK SENDEN DAHA ACİZ TOP OYNATAN BİR KİŞİ DAHA VARMI.5 dk sonrasının ne olacağı belli değil maçta.
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