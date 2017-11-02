 Boluspor destek bekliyor – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Boluspor destek bekliyor

    Boluspor destek bekliyor

    'de sıkıntılı günler geçiren Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, bu hafta oynayacakları Samsunspor maçında kırmızı-beyazlı taraftarlardan destek istedi.

    Kulüp binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çarıkçı, teknik direktör değişikliği yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

    "Boluspor'un kötü gidişi devam etmeyecek. Bunu da deplasmanda oynamış olduğumuz Çaykur Rizespor maçında gördük. Bu maçta Boluspor 90 dakika iyi oynadı, iyi mücadele etti, gol pozisyonları buldu. Penaltımız verilmedi. Yenilmemize rağmen sergilenen futbol ve saha içerisindeki mücadele ilerisi için umut verdi."

    Başkan Çarıkçı, takımda sakatlığı bulunan 9 futbolcunun iyileştiğini belirterek, "İnşallah bu hafta Samsunspor maçını kazanacağız. Bu maçta taraftarımızdan destek bekliyoruz. Boluspor'a iyi günde değil, kötü günde sahip çıkmak gerekiyor. Önemli olan Boluspor. Bu hafta 3 puan alarak, yavaş yavaş gücümüzü göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

    Kırmızı-beyazlı ekip, 11. hafta maçları öncesi 8 puan ve gol averajıyla 15. sırada bulunuyor.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Boluspor destek bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.