Boluspor destek bekliyor
TFF 1. Lig'de sıkıntılı günler geçiren Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, bu hafta oynayacakları Samsunspor maçında kırmızı-beyazlı taraftarlardan destek istedi.
Kulüp binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çarıkçı, teknik direktör değişikliği yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Boluspor'un kötü gidişi devam etmeyecek. Bunu da deplasmanda oynamış olduğumuz Çaykur Rizespor maçında gördük. Bu maçta Boluspor 90 dakika iyi oynadı, iyi mücadele etti, gol pozisyonları buldu. Penaltımız verilmedi. Yenilmemize rağmen sergilenen futbol ve saha içerisindeki mücadele ilerisi için umut verdi."
Başkan Çarıkçı, takımda sakatlığı bulunan 9 futbolcunun iyileştiğini belirterek, "İnşallah bu hafta Samsunspor maçını kazanacağız. Bu maçta taraftarımızdan destek bekliyoruz. Boluspor'a iyi günde değil, kötü günde sahip çıkmak gerekiyor. Önemli olan Boluspor. Bu hafta 3 puan alarak, yavaş yavaş gücümüzü göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Kırmızı-beyazlı ekip, 11. hafta maçları öncesi 8 puan ve gol averajıyla 15. sırada bulunuyor.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:46
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Medel kendini hiç kasmadı!
Toplam 5
Yorum
BJKLİ AÇIN GÖZLERİNİZİ BAKMAYIN ŞAŞI ALAYINIZ GELSE YIKAMAZ ŞANLI BEŞİKTAŞI !!!
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Biz nerede yanlış yaptık
Toplam 11
Yorum
kamer Aykut kocaman amatör takım hocasıdır. gitsin tff 1. ligfalan takılsın. Azizle aykut bu takımdan gitmeden hiç bir şey düzelmez.
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 29
Yorum
analist ŞU LİGE BİR BAK SENDEN DAHA ACİZ TOP OYNATAN BİR KİŞİ DAHA VARMI.5 dk sonrasının ne olacağı belli değil maçta.
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