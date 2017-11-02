Erzurumspor hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig takımlarından BB Erzurumspor 11. hafta deplasmanda rakibi Giresunspor ile puan mücadelesi verecek.

BB Erzurumspor Cumartesi günü konuk olarak gideceği Giresunspor hazırlıklarını Kazım Karabekir Stadı'nda çift kale maçı ile devam etti. Statta akşam saatlerindeki antrenmanda taktik ağırlıklı çift kale maçı yapan mavi-beyazlılar Teknik Direktör Osman Özköylü'nün ağırlıklı olarak rakip karşısında neler yapmalı, nasıl topa hakim olmalı, ikili mücadelede ayakta kalma üzerinde durdular.



Yapılan çift kale maçında futbolcular hayli neşeliydiler. Karayolu ile Giresun'a gidecek olan BB Erzurumspor kafilesi son antrenmanını yaptı.



TFF 1.Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, "Bu saatten sonra zorlu maçlar başlıyor. Her maça çıktığımız zaman galibiyet parolası ile saha çıkıyoruz. En büyük avantajımız kendi taraftarımız. Bizler çıkıp topumuzu oynuyoruz ve kimselerden ne korkuyoruz, ne de çekiniyoruz. BB Erzurumspor gücünü geçen hafta oynanan Denizlispor maçında da göstermiş oldu. Futbol da bir terim vardır, çık oyna ve kazan. Bizlerde çıkıp oynayacağız ve kazanacağız. Rakip kim olursa olsun. BB Erzurumspor taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Takımı hiç yalnız bırakmadılar. Maçta futbolcularımıza gereken desteği verdiler. Hepsine teşekkür ederim. Son kez söyleyeyim rakip Giresun, biz Giresun'a karayolu ile gideceğiz ve sahaya çıkarak puan almanın çabasını göstereceğiz. Hedef elbette 3 puan. Bizim puan veya puanlar almaya çok ihtiyacımız var. Kendi iç sahamızda oynayamadığımız puanların artık bize geri dönmesini sağlayacağız. Erzurum seyircisi bizlere çok destek oldu. Hepsine teşekkür ederim. Bizlere maç kazanmamız için dua etmelerini isterim" dedi.