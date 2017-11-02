Erzurumspor hazırlıklarını sürdürdü
TFF 1. Lig takımlarından BB Erzurumspor 11. hafta deplasmanda rakibi Giresunspor ile puan mücadelesi verecek.
Yapılan çift kale maçında futbolcular hayli neşeliydiler. Karayolu ile Giresun'a gidecek olan BB Erzurumspor kafilesi son antrenmanını yaptı.
TFF 1.Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, "Bu saatten sonra zorlu maçlar başlıyor. Her maça çıktığımız zaman galibiyet parolası ile saha çıkıyoruz. En büyük avantajımız kendi taraftarımız. Bizler çıkıp topumuzu oynuyoruz ve kimselerden ne korkuyoruz, ne de çekiniyoruz. BB Erzurumspor gücünü geçen hafta oynanan Denizlispor maçında da göstermiş oldu. Futbol da bir terim vardır, çık oyna ve kazan. Bizlerde çıkıp oynayacağız ve kazanacağız. Rakip kim olursa olsun. BB Erzurumspor taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Takımı hiç yalnız bırakmadılar. Maçta futbolcularımıza gereken desteği verdiler. Hepsine teşekkür ederim. Son kez söyleyeyim rakip Giresun, biz Giresun'a karayolu ile gideceğiz ve sahaya çıkarak puan almanın çabasını göstereceğiz. Hedef elbette 3 puan. Bizim puan veya puanlar almaya çok ihtiyacımız var. Kendi iç sahamızda oynayamadığımız puanların artık bize geri dönmesini sağlayacağız. Erzurum seyircisi bizlere çok destek oldu. Hepsine teşekkür ederim. Bizlere maç kazanmamız için dua etmelerini isterim" dedi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:07
-
Bilet fiyatı sadece 10 lira
Toplam 2
Yorum
mehmet Helal sana Kayseri
-
175 milyon TL Kartal'ın kasasında
Toplam 1
Yorum
Francesco85 Arada Deniz Türüç ve Ahmet Oğuz da alınırsa bu takım çok çok ilerler.
-
Artık hocamız da kaliteli!
Toplam 4
Yorum
baksoy Geçti BOR ' un pazarı sür eşeği Niğde ' ye yönetici Egemen , taraftar ve eski futbolcular bas bas bağırırken Yanal ile olmaz yeter, yeter
Erzurumspor hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.