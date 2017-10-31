Rizespor nihayet
Beklentilerin çok altında kalan Atmaca, konuğu Bolu’yu Samu’nun penaltı golü ile geçti Rizespor, 5 maç sonra galibiyetle tanışırken, Bolubeyi ise üst üste 4. yenilgisini yaşadı
BOLU'DA DURUM YİNE AYNI
Bu sonucun ardından ligde 5 hafta sonra galibiyetle tanışan Atmaca, yarışta da iddiasını tekrar ortaya koyup zirve yarışından kopmayacağını gösterdi. Zor günlen geçiren Boluspor da ise durum değişmedi. Kırmızı-beyazlı takım, arka arkaya ligde 4. yenilgisini yaşadı.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:47
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Kocaman fiyasko
Toplam 2
Yorum
fborhan herşey aziz yıldırım yüzünden oldu takımı batırdı transferler balon bide çöp bu aykut kocamanı artık görmek istemiyorum istifa etmesi lazım
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Kocaman fiyasko
Toplam 2
Yorum
POYRAZ Bu Aykut şampiyonluğa oynayan takımın hocası olamaz çünkü korkak adam defansçı ancak 7 ve 11 arası takımlara hocalık yapar kimse hesap sorma
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Aykut Kocaman'dan Cenk Ergün'e cevap
Toplam 12
Yorum
Yiğit Aykut kelime oyunu yapmış yine :D
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