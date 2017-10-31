Rizespor nihayet

Beklentilerin çok altında kalan Atmaca, konuğu Bolu’yu Samu’nun penaltı golü ile geçti Rizespor, 5 maç sonra galibiyetle tanışırken, Bolubeyi ise üst üste 4. yenilgisini yaşadı

VE Çaykur Rizespor özlediği galibiyete Boluspor karşısında ulaştı: 1-0. TFF 1. Lig'de uzun süredir 3 puana hasret kalan yeşil-mavili takım, düşme hattının bir basamak üzerinde kalan Boluspor'u ağırlarken, mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Rize, 60'ta Samu'nun penaltısı ile öne geçti. Kalan dakikalarda da ev sahibi ekip daha atak oynadı ve fakat skor değişmedi.



BOLU'DA DURUM YİNE AYNI

Bu sonucun ardından ligde 5 hafta sonra galibiyetle tanışan Atmaca, yarışta da iddiasını tekrar ortaya koyup zirve yarışından kopmayacağını gösterdi. Zor günlen geçiren Boluspor da ise durum değişmedi. Kırmızı-beyazlı takım, arka arkaya ligde 4. yenilgisini yaşadı.