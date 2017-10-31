Demirspor’da Bulak devri bitti

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, Bulak ve teknik ekibi ile devam etmeme kararı alındığı belirtildi, "Adana Demirspor olarak değerli hocamız Giray Bulak ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz" denildi.