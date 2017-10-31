 Ankara‘gücü’nü gösterdi: – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Ankara‘gücü’nü gösterdi:

    Ankara‘gücü’nü gösterdi:
    SEZONA kötü başlamasına rağmen sonradan gaza basan Ankaragücü, dün de İstanbulspor'u tek golle geçti: 1-0. Başkent temsilcisi, 35. dakikada Alihan Kubalas'ın golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Son 6 haftada 5. galibiyetini alan sarı-siyahlılar, sıralamada 3. basamağa yükseldi. İstanbulspor ise iniş-çıkışlı grafiğini sürdürdü. Ligde gelecek hafta Eskişehirspor'a konuk olacak; İstanbulspor, Balıkesirspor'u ağırlayacak.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:49
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