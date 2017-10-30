Lider tam gaz

Ligde zor günler yaşayan rakibi karşısında Vasilogiannis ve Emircan Altıntaş’ın golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran İstanbul temsilcisi, son 5 haftada 3. galibiyetini alarak yoluna devam etti

TFF 10. hafta karşılaşmasında düşme hattında bulunan Manisaspor'a konuk olan lider Ümraniyespor 3 puanı 2 golle aldı: 2-0. Maça hızlı başlayan misafir ekip, 9. dakikada Vasilogiannis'in golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ümraniye, hız kesmeden start verdiği ikinci devrede de 50'de bu kez Emircan'ın sayısıyla 3 puanı garantiledi. Ateş hattında kaldı Bu sonuçla zirvedeki yerini koruyan Ümraniye son 5 haftada 3. galibiyetini alıp yoluna devam etti. Geçen hafta flaş bir Giresun zaferiyle ses getiren Manisaspor ise ateş hattından kurtulamadı. Ligin 12. haftasında Manisa Gazişehir'e konuk olacak; Ümraniye Adana Demir'i ağırlayacak.