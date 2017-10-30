 Giresun’dan sıkı takip – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Giresun’dan sıkı takip

    Giresun’dan sıkı takip

    Adana Demir’i deplasmanda mağlup ederek liderlik iddiasını sürdürdü

    TFF 1. Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen bir başka maçında zirve adaylarından Akın Çorap Giresunspor, Adana Demir'i deplasmanda 2-1 yendi. İşi ilk yarıda bitiren misafir takım, 19'da Korkishko ve 33'te Dimitriadis'in golleriyle sonuca gitti. Giresunspor böylece hem lider Ümraniye'yi takibi sürdürdü hem de geçen haftaki Manisaspor yenilgisini yarasını sardı. Öte yandan karşılaşmanın son dakikalarında statta kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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