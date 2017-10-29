Ümraniyespor adım adım ilerliyor
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Manisaspor'u 2-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 10. haftasında lider Ümraniyespor deplasmanda Manisaspor'u Vasilogiannis ve Emircan'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Son 7 haftadır kaybetmeyen İstanbul temsilcisi Ümraniyespor, 21 puanla liderliğini sürdürdü.
Fatih Tekke yönetiminde 1 galibiyet 2 beraberlik alan Manisapor ise 7 puanla 17. sırada yer aldı.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:27
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