 Sivasspor'un bileği bükülmüyor! – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    'un bileği bükülmüyor!

    Sivasspor'un bileği bükülmüyor!

    Süper Lig'in 10. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Demir Grup 'u konuk etti. Sivasspor Kone ile bulduğu tek golle 1-0 kazandı

    Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

    Maçtaki tek gol 72'nci dakikada Kone'den geldi.

    Son dört haftada 10 puan toplayan Demir Grup bu sonuçla puanını 16'ya çıkarttı.

    Kardemir Karabükspor 8 puanda kaldı.

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:58
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