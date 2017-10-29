Sivasspor'un bileği bükülmüyor!
Süper Lig'in 10. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Sivasspor Kone ile bulduğu tek golle 1-0 kazandı
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.
Maçtaki tek gol 72'nci dakikada Kone'den geldi.
Son dört haftada 10 puan toplayan Demir Grup Sivasspor bu sonuçla puanını 16'ya çıkarttı.
Kardemir Karabükspor 8 puanda kaldı.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:58
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