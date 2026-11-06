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Anasayfa Beşiktaş Vincenzo Italiano: Üç puanı çöpe attık

Vincenzo Italiano: Üç puanı çöpe attık

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Celtic karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyetin ardından hayal kırıklığı yaşadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
Vincenzo Italiano: Üç puanı çöpe attık

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Celtic karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından hayal kırıklığı yaşadı. Savunma hatalarına dikkat çeken İtalyan çalıştırıcı, maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gerçekten çok kötü bir gece oldu. Gerçekten çok üzgünüm, hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Çok önemli puanları çöpe attığımızı düşünüyorum. Eskisi gibi daha dikkatli olmalıyız. Fazla pozisyon veriyoruz.

ÇOK SİNİRLİYİM

Hata yapıyoruz. Gerçekten iyi oynadık. Sadece daha dikkatli olmalıydık çünkü gerçekten 3 puanı çöpe attık. Parmak görmek istemiyorum, kimseyi suçlamak istemiyorum. İlk başta daha serttik, daha dikkatliydik ve tehlikeleri çok önceden sezdik. Daha saldırgan olmalıyız. Tabii ki pozisyon vereceksiniz ama bu kadar kolay hediye edilmez! Oyuncular iyi performans gösterdi. Junior oldukça iyiydi orta alanda... Kanatlar iyi iş çıkardı. Ama 3 gol yedik ve 3 golle puanları çöpe attık. Bundan dolayı çok sinirliyim."

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, Celtic deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Gün içinde Glasgow sokaklarında zaman zaman tezahüratlarla dolaşan siyah-beyazlı taraftarlar daha sonra polis korteji eşliğinde stada geldi. 90 dakika destek verdiler.

CERNY'YE BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaş'ın yıldızı Vaclav Cerny'ye Celtic Park'ta dün büyük tepki vardı. Çekyalı oyuncu, Glasgow Rangers forması giydiği dönemde gol attıktan sonra Celtic taraftarlarına su atmıştı. Bunu unutmayan yeşil-beyazlı futbolseverler, top her ayağına geldiğinde Beşiktaşlı Vaclav Cerny'i yuhaladı.

EMİRHAN'DAN HATALAR ZİNCİRİ

Celtic deplasmanında maça çok iyi başlayan ve 78'e kadar oldukça iyi bir performans ortaya koyan Emirhan Topçu, bu dakikadan sonra bir anda terse döndü. Tecrübeli stoper, 78'de ve 87'de Duran'ı savunma arkasına kaçırarak durdurmadı.

NÜBEL'E MİLLİ DAVET

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Alexander Nübel'e milli davet geldi... Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Ter Stegen ve Jonas Urbig'le birlikte Nübel'i de milli takıma çağırdı. Dün İskoçya deplasmanında Nübel oldukça iyi performans gösterdi.

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