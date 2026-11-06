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Anasayfa Basketbol Beşiktaş sahasında Zalgiris Kaunas'a kaybetti!

Beşiktaş sahasında Zalgiris Kaunas'a kaybetti!

Beşiktaş, EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Zalgiris Kaunas'a 67-83 mağlup oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 19:55 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 22:02
Beşiktaş sahasında Zalgiris Kaunas'a kaybetti!

EuroLeague'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, Zalgiris Kaunas'a 83-67 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunu Zalgiris Kaunas 20-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, ilk yarıyı 45-31 önde kapattı.

Üçüncü periyotta da rakibinin üstünlüğünü kırmakta zorlanan Beşiktaş, son çeyreğe 62-44 geride girdi. Son periyotta farkı kapatmak için mücadele eden siyah-beyazlıların karşılaşmadaki sonucu 83-67 oldu.

EUROLEAGUE'DE GELECEK HAFTA

EuroLeague'in 11. haftasında Beşiktaş, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek.

1.Periyot Sonucu: Beşiktaş 17-20 Zalgiris Kaunas

2. Periyot Sonucu: Beşiktaş 31-45 Zalgiris Kaunas

3. Periyot Sonucu: Beşiktaş 44-62 Zalgiris Kaunas

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