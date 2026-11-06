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Anasayfa Süper Lig Kasımpaşa deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup etti!

Kasımpaşa deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup etti!

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa, deplasmandas Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 19:51 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 22:31
Kasımpaşa deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Maçın gollerini 3. dakikada Haris Hajradinovic ve 21. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak 20 puana ulaştı. Gaziantep FK ise ligde 6 maçtır puan alamamış oldu.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Camara'nın hatalı pasında Rak-Sakyi, topu bekletmeden Hajradinovic ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 0-1.

13. dakikada Ali Yavuz Kol'un sol çaprazdan sert vuruşunda topu kaleci Ataberk Dadakdeniz kornere çeldi.

19. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Kerim Çalhanoğlu ile Rak-Sakyi'nin ceza sahası çizgisi önündeki ikili mücadele sonrası topu önünde bulan Winck, şeşin yuvarlağı sürmek isterken Kerim Çalhanoğlu'nun müdahalesi sonrası hakem penaltıya karar verdi.

20. dakikada penaltı atışını kullanan Benedyczak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

59. dakikada Gidado'nun sağ çaprazdan sert vuruşunda topu kaleci Gianniotis uzaklaştırdı.

62. dakikada Gidado'nun şutunda meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis kornere gönderdi.

63. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Camara'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarparak auta çıktı.

69. dakikada Bacuna'nun ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Abena'nın şutunda top, yan direğe çarparak auta gitti.

78. dakikada Sabahattin Destini'nin ceza sahası içinden gönderdiği topla buluşan Serdar Dursun'un sert şutunda top direğin yanından oyun alanını terk etti.

80. dakikada Sabahattin Destini'nin sağ kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Camara'nın kafa vuruşunda top, kaleci Gianniotis'te kaldı.

88. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Camara'nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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