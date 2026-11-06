Galatasaray'da Osimhen şoku! Ameliyat olacak

Galatasaray, Stuttgart maçında sakatlanan Victor Osimhen'in, Amed SF maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Yapılan duyuruda, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Victor Osimhen'in milli aradan sonra oynanacak Samsunspor maçında da forma giyemeyeceği, 24 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa maçına yetiştirilmesinin planlandığı öğrenildi.

Galatasaray'da Osimhen şoku! Ameliyat olacağı açıklandı

Acıbadem Sağlık Raporu | Victor Osimhen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 6, 2026