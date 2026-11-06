Batrakov ile yeni sözleşme yapılacak mı? Menajeri resmen açıkladı
Galatasaray yönetiminin Aleksey Batrakov için yıllık 5 milyon euro maaş ve 100 milyon euro serbest kalma bedeli maddelerini içeren yeni bir sözleşme üzerinde çalıştığı iddia edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev sessizliğini bozarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 19:41
Galatasaray'ın, genç futbolcunun sözleşmesinde iyileştirmeye gitmeyi planladığı öne sürüldü.
Cimbom'un Batrakov'un yıllık ücretini 5 milyon euroya yükseltmek istediği iddia edildi.
Ayrıca oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 100 milyon euroya çıkarılmasının gündemde olduğu belirtildi.
Bu iddiaların üzerine Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev'den oyuncusuyla ilgili açıklama geldi.
Rus basınında yer alan haberlere göre Kuzmichev, Galatasaray yönetimiyle yeni sözleşme konusunda herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini ifade etti. İddiaları henüz doğrulanmış bir gelişme olarak değerlendirmeyen deneyimli menajer, konunun kendi aralarında konuşulanlardan ibaret olduğunu belirtti.
Kuzmichev, yaptığı açıklamada, "Bunların hepsi henüz iç çevrelerde olan şeyler.
Yönetimle bu konuda konuşmadık. Bu konuda yorum yapamam" ifadelerini kullandı.
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