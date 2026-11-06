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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Batrakov ile yeni sözleşme yapılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Batrakov ile yeni sözleşme yapılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Galatasaray yönetiminin Aleksey Batrakov için yıllık 5 milyon euro maaş ve 100 milyon euro serbest kalma bedeli maddelerini içeren yeni bir sözleşme üzerinde çalıştığı iddia edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev sessizliğini bozarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 19:41
Batrakov ile yeni sözleşme yapılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği Aleksey Batrakov'un geleceği merakla bekleniyor.

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Batrakov ile yeni sözleşme yapılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla adından söz ettiren Rus futbolcu, şimdiden birçok büyük kulübün radarında yer alıyor.

Batrakov ile yeni sözleşme yapılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Batrakov'un sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmesi, sarı-kırmızılı yönetimi de harekete geçirdi.

Batrakov ile yeni sözleşme yapılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Galatasaray'ın, genç futbolcunun sözleşmesinde iyileştirmeye gitmeyi planladığı öne sürüldü.

Batrakov ile yeni sözleşme yapılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Cimbom'un Batrakov'un yıllık ücretini 5 milyon euroya yükseltmek istediği iddia edildi.

Batrakov ile yeni sözleşme yapılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Ayrıca oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 100 milyon euroya çıkarılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Batrakov ile yeni sözleşme yapılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Bu iddiaların üzerine Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev'den oyuncusuyla ilgili açıklama geldi.

Batrakov ile yeni sözleşme yapılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Rus basınında yer alan haberlere göre Kuzmichev, Galatasaray yönetimiyle yeni sözleşme konusunda herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini ifade etti. İddiaları henüz doğrulanmış bir gelişme olarak değerlendirmeyen deneyimli menajer, konunun kendi aralarında konuşulanlardan ibaret olduğunu belirtti.

Batrakov ile yeni sözleşme yapılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Kuzmichev, yaptığı açıklamada, "Bunların hepsi henüz iç çevrelerde olan şeyler.

Batrakov ile yeni sözleşme yapılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Yönetimle bu konuda konuşmadık. Bu konuda yorum yapamam" ifadelerini kullandı.

Batrakov ile yeni sözleşme yapılacak mı? Menajeri resmen açıkladı

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