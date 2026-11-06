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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Tahkim Kurulu'ndan Archie Brown için karar geldi!

Tahkim Kurulu'ndan Archie Brown için karar geldi!

Tahkim Kurulu'nun Archie Brown için verdiği karar belli oldu. Fenerbahçeli futbolcunun Galatasaray karşılaşmasının ardından kavga eylemi sebebiyle aldığı 3 maçlık cezası onandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 22:28 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 22:35
Tahkim Kurulu'ndan Archie Brown için karar geldi!

Fenerbahçe'nin futbolcusu Archie Brown'a verilen 3 maçlık men cezası onandı. Yapılan itirazı değerlendiren ilgili kurul, İngiliz futbolcuya verilen cezada herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Brown'un kavga eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca aldığı 3 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezasına ilişkin başvuru reddedildi.

Kurul, kararın sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından yerinde olduğunu belirterek cezanın onanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Böylece Archie Brown'un 3 maçlık cezası kesinleşmiş oldu.

Yapılan açıklamada, "-Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Futbolcusu Archibald Norman Brown'un kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 100.000,00 para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı

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