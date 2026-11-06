Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında flaş gelişme! 5 şüpheli hakkında iddianame

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni deliller ışığında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen deliller, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosya kapsamındaki diğer bulguların birlikte değerlendirildiği belirtildi.

İddianamede, şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergâhını takip ederek gelişini haber verdikleri, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıklarının değerlendirildiği kaydedildi. Saldırıda otobüs şoförünün hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyet mensuplarının saldırıdan etkilendiği, otobüste maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak halinde işlediklerinin değerlendirildiği, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmalarının talep edildiği bildirildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni deliller ışığında 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

4 Nisan 2015 tarihinde Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçti. Futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp çalışanlarımızın hayatına kastedilen o karanlık gün, Fenerbahçe camiasının hafızasında silinmez bir iz bıraktı.

Camiamızın ve Türk sporunun vicdanında derin bir yara açan bu saldırının aydınlatılması, ilk günden bu yana en büyük beklentimiz oldu.

Bugün Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla, saldırıya ilişkin yeni deliller ışığında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. İddianamede, şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye yönelik tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibine yönelik mala zarar verme suçlarından cezalandırılmalarının talep edilmesi, 11 yıldır beklediğimiz adaletin sağlanması yolunda son derece önemli bir gelişmedir.

Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması adına gelinen bu aşamayı ve ortaya konulan kararlı iradeyi, camiamız adına memnuniyet ve şükranla karşılıyoruz.

Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in, faili meçhul dosyaların yeniden ele alınmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı iradeyi ve "Zamanın cinayetlerin üzerini örtmesine izin vermeyecek, adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz" sözleriyle ifade ettiği yaklaşımı son derece kıymetli buluyoruz.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Can Tuncay'a, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına, soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevli Cumhuriyet savcılarımıza, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüze ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz.

Devletimizin güçlü iradesine ve Türk adaletine olan güvenimiz tamdır. Gerçeklerin bütün yönleriyle ortaya çıkarılacağına, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğine ve 11 yıldır beklediğimiz adaletin tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz.

Bu konunun bütün camia olarak takipçisi olacağımızı bildiririz.