Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı
Son dakika transfer haberleri: Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Çizme basını, ezeli rakiplerin sezon sonunda Inter ile olan sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için her türlü girişime hazır olduğunu yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 18:35
Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen iki takımla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
HAKAN'IN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
İtalyan basınına göre; Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor.
Sözleşmesinin sonuna yaklaşan milli futbolcunun, kulübünden yıldız oyuncu statüsüne uygun bir ücret talep ettiği öğrenildi.
Deneyimli oyuncunun ilk tercihinin Inter'de kalmak olduğu ancak yıllık 6 milyon Euro net maaşını korumak ve en az 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği yazıldı.
Inter yönetiminin ise oyuncunun yaşı ve son iki sezondaki sakatlık geçmişi nedeniyle temkinli olduğu kaydedildi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY YENİDEN DEVREDE
La Stampa kaynaklı haberde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, daha önce de gündemine aldığı Hakan Çalhanoğlu için yeniden devrede olduğu aktarıldı.
HER TÜRLÜ GİRİŞİME HAZIRLAR
İki takımın, tecrübeli orta saha oyuncusunu transfer etmek için her türlü girişime hazır olduğu vurgulandı.
COMO VE JUVENTUS DA İSTİYOR
Como ve Juventus'un da sözleşme yenilenmemesi durumunda transfer fırsatını değerlendirmek istediği yazıldı.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde adaylığını koyan Hakan Safi, milli futbolcuyla anlaşma sağlamış ancak seçimi kaybetmesi sonrası transfer gerçekleşmemişti.
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 12 maçta 647 dakika süre aldı.
Deneyimli futbolcu, 3 gollük bir performans sergiledi.
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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