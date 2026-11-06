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Anasayfa Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

Son dakika transfer haberleri: Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Çizme basını, ezeli rakiplerin sezon sonunda Inter ile olan sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için her türlü girişime hazır olduğunu yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 18:35
Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

Trendyol Süper Lig'de ilk 10 hafta geride kalırken, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

Sarı-kırmızılılar, ligin ilk 10 haftasında topladığı 25 puanla zirvede bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

İstediği gibi bir sezon geçiremeyen ve İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımı Emre Belözoğlu'na emanet eden sarı-lacivertliler ise 16 puanla 6. sırada yer alıyor.

Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen iki takımla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

HAKAN'IN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

İtalyan basınına göre; Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

Sözleşmesinin sonuna yaklaşan milli futbolcunun, kulübünden yıldız oyuncu statüsüne uygun bir ücret talep ettiği öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

Deneyimli oyuncunun ilk tercihinin Inter'de kalmak olduğu ancak yıllık 6 milyon Euro net maaşını korumak ve en az 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği yazıldı.

Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

Inter yönetiminin ise oyuncunun yaşı ve son iki sezondaki sakatlık geçmişi nedeniyle temkinli olduğu kaydedildi.

Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

FENERBAHÇE VE GALATASARAY YENİDEN DEVREDE

La Stampa kaynaklı haberde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, daha önce de gündemine aldığı Hakan Çalhanoğlu için yeniden devrede olduğu aktarıldı.

Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

HER TÜRLÜ GİRİŞİME HAZIRLAR

İki takımın, tecrübeli orta saha oyuncusunu transfer etmek için her türlü girişime hazır olduğu vurgulandı.

Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

COMO VE JUVENTUS DA İSTİYOR

Como ve Juventus'un da sözleşme yenilenmemesi durumunda transfer fırsatını değerlendirmek istediği yazıldı.

Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde adaylığını koyan Hakan Safi, milli futbolcuyla anlaşma sağlamış ancak seçimi kaybetmesi sonrası transfer gerçekleşmemişti.

Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 12 maçta 647 dakika süre aldı.

Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

Deneyimli futbolcu, 3 gollük bir performans sergiledi.

Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Hakan Çalhanoğlu için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray her şeyi göze aldı

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