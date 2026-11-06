Savunma arkasına atılan topta Nübel çok kolay geçildi ve Celtic öne geçti. Tam bu dakikalarda sakatlıktan dönen kaptan, muazzam bir gol atarak skoru eşitledi. Tam bu harika golün sevincini yaşarken yine çok basit hatalarla Camilo Duran, Celtic'i yeniden öne geçirdi. Celtic, hiç üstünlük kuramadığı Beşiktaş'ın çok basit hatalarıyla üç puan aldı. Son haftalardaki kadro ve oyuncu değişiklikleriyle alakalı söyleyecek çok şeyim var ama Gençlerbirliği maçından sonra, milli arada bununla alakalı değerlendirmelerde bulunacağım.