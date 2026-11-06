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Anasayfa Beşiktaş Spor yazarları Celtic - Beşiktaş maçını yorumladı

Spor yazarları Celtic - Beşiktaş maçını yorumladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk oldu. Celtic Park'ta oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibine 3-2 mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Celtic-Beşiktaş karşılaşmasını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK Spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 08:35
Spor yazarları Celtic - Beşiktaş maçını yorumladı

SİNAN VARDAR - BASİT GOLLER YEDİK

Beşiktaş, yenilgisiz olarak devam ettiği Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanına çıkıyor. Milli ara öncesi maç yoğunluğu takımlarımız için oldukça arttı. Hem rotasyona giren oyunculara hem de yedek kulübesindeki oyunculara bu süreçte çok fazla ihtiyaç var. Beşiktaş, Celtic karşısında ilk 45 dakikada rakibini kendi sahasına hapsetti, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Futbol tabiriyle Beşiktaş, ev sahibi avantajıyla sahaya çıkan Celtic'e adeta top göstermedi. Özellikle Trossard, yaptığı nefis çalımlarla futbol zevkimizi zirveye taşıdı.

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Spor yazarları Celtic - Beşiktaş maçını yorumladı

Topla buluştuğunda rakiplerini kolaylıkla eksilten yıldız futbolcunun performansı tribünlere de keyif verdi. Ancak ilk 45 dakikada Beşiktaş adına üzerinde durulması gereken önemli bir sorun vardı. Siyah-beyazlı takım bu kadar baskılı oynamasına, rakibini kendi yarı sahasına hapsetmesine rağmen net pozisyon üretmekte zorlandı. Topa sahip olmak, oyunu rakip sahaya yıkmak elbette önemli. Fakat bütün bu üstünlüğü gol pozisyonlarına dönüştüremediğiniz zaman ortaya koyduğunuz futbolun karşılığını almakta zorlanırsınız.

Spor yazarları Celtic - Beşiktaş maçını yorumladı

Beşiktaş'ın ikinci yarıda bu konuda daha üretken olması gerekiyordu. İkinci yarı, ilk yarının aksine golle başladı. Olaitan, penaltıda kaleciyi geçemedi ama dönen topu yakaladı ve siyahbeyazlıları öne geçiren golü kaydetti. Fakat Agbadou'nun hatalı pasıyla Celtic beraberliği yakaladı. Beşiktaş, kendisine bugün hiç üstünlük kuramayan Celtic'i oyuna soktu ve skor 1-1'e geldi. Golden sonra Celtic, Beşiktaş kalesini daha fazla yoklamaya başladı.

Spor yazarları Celtic - Beşiktaş maçını yorumladı

Savunma arkasına atılan topta Nübel çok kolay geçildi ve Celtic öne geçti. Tam bu dakikalarda sakatlıktan dönen kaptan, muazzam bir gol atarak skoru eşitledi. Tam bu harika golün sevincini yaşarken yine çok basit hatalarla Camilo Duran, Celtic'i yeniden öne geçirdi. Celtic, hiç üstünlük kuramadığı Beşiktaş'ın çok basit hatalarıyla üç puan aldı. Son haftalardaki kadro ve oyuncu değişiklikleriyle alakalı söyleyecek çok şeyim var ama Gençlerbirliği maçından sonra, milli arada bununla alakalı değerlendirmelerde bulunacağım.

Spor yazarları Celtic - Beşiktaş maçını yorumladı

TURGAY DEMİR - ÇOK YAZIK OLDU!

Beşiktaş 65 dakika arı gibi çalıştı, bal yapamadı... Celtic 25 dakika oynadı, kovanı balla doldu! Ferencvaros, Celta ve Benfica da muhtemelen Celtic karşısında Beşiktaş kadar, hatta daha üstün oyunlar oynadılar. Ama kimi iki golle kazandı, kimi üçle, kimi daha fazlasıyla... Beşiktaş ise bu takımlardan farklı olarak harcadığı enerjiyi skor tabelasına yansıtamadı. İlk yarıda çok sakin ama etkili bir Beşiktaş vardı. Tüm istatistikler bizi işaret ediyordu. Deyim yerindeyse İskoçlara top göstermedik ama buna rağmen neredeyse hiç pozisyon da üretemedik.

Spor yazarları Celtic - Beşiktaş maçını yorumladı

Olaitan'ı sekiz numaraya, Trossard'ı ise on numara pozisyonuna çeken İtaliano'nun bu tercihleriyle orta sahaya enerji, ön bölgeye de oyun aklı takviyesi yapılmıştı. Kanatlardaki Cerny ve Poku biraz etkili olabilseler, şu deplasmanda güle oynaya üç-beş gollü bir galibiyet almak işten bile değildi. Cerny döküldü... Poku, penaltıyı aldığı pozisyondaki şık hareketleri dışında sahada yoktu. Oh çok koştu ama ayağında top tutamadı, attığı paslar da ya çok hızlıydı ya da çok yavaş! Penaltıyla öne geçtikten sonra Celtic'in çözüleceğini bekliyorduk. Ancak tecrübeli teknik direktör O'Neill, Duran, Sorensen ve Osmand'ı sahaya sürdüğünde ev sahibi takımın havası değişti.

Spor yazarları Celtic - Beşiktaş maçını yorumladı

Osmand, ilk buluştuğu topla golü attı. Daha sonra Karabağ'ı Karabağ yapanlardan Duran sahne aldı. Celtic öne geçip rahatladığı anda Beşiktaş'ın belkemiği Orkun Kökçü, müthiş bir golle yeniden eşitliği sağladı. Fakat bu gole sevinmemiz çok uzun sürmedi... Ve Duran, maçı noktalayan golü attı! Bu kadar iyi oynayıp böyle kaybetmek gerçekten üzüntü verici... Şu maçı kazanan bir Beşiktaş, ilk sekiz hedefine çok yaklaşmış olacaktı... Yazık oldu...

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