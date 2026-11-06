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Beşiktaş'a Meksikalı duvar: Johan Vasquez!

Beşiktaş, savunma hattındaki aksamalara çözüm bulmak için arayışlarını sürdürüyor. Serdal Adalı yönetiminin, Genoa forması giyen ve aynı zamanda Meksika Milli Takımı’nın da stoperi olan Johan Vasquez’i gündemine aldığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'a Meksikalı duvar: Johan Vasquez!

Savunmada yapılan basit hatalar, siyah-beyazlı takımın başını ağrıtıyor. Özellikle Emmanuel Agbadou'nun Trendyol Süper Lig'de 2-2 sonuçlanan Kasımpaşa maçında yaptığı bireysel hatalar, eleştiri konusu oldu. Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace ve Kasımpaşa maçlarında kalesinde 2'şer gol gören Beşiktaş'ta yönetim defansta yaşanan problemi gidermek için harekete geçme kararı aldı. Serdal Adalı yönetiminin savunma takviyesi için rotasını İtalya'ya çevirdiği öğrenildi.

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Defans oyuncusu seçiminde hata yapmak istemeyen ve bu nedenle ince eleyip sık dokuyan siyah-beyazlı kulübün Genoa'da forma giyen Johan Vasquez'i gündemine aldığı ileri sürüldü. Beşiktaşlı kurmayların Meksika Milli Takımı'nda da görev yapan 28 yaşındaki savunmacı için Serie A kulübüyle kış transfer dönemi için temasa geçmesi bekleniyor. İtalyan ekibinde kaptanlık yapan deneyimli futbolcunun kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

2 GOLE KATKI YAPTI

Genoa formasıyla Serie A'da 9, İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere 11 maçta toplam 891 dakika süre alan Johan Vasquez, savunmadaki başarısına skor üretimine katkıyı da ekledi. 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik performansıyla 2 gole doğrudan etki etti. Vasquez'in piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

GERİDEN OYUN KURABİLİYOR

Sol ayağını etkili kullanan Johan Vazquez, farklı rollerde de görev alabiliyor. Stoperin yanı sıra sol bekte de oynayabilen Meksikalı savunmacı, geriden oyun kurabilme kabiliyetine sahip. Rakip oyuncuyla temas kurmaktan çekinmeyen tecrübeli oyuncu, doğru zamanda öne çıkarak müdahalede bulunabilen bir savunmacı profili çiziyor.

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