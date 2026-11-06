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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'a 1.96'lık dev stoper! Italiano transfere onay verdi

Beşiktaş'a 1.96'lık dev stoper! Italiano transfere onay verdi

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'da forma giyen 21 yaşındaki Senegalli stoper Massire Sylla ile ilgileniyor. Vincenzo Italiano'da genç yıldızın transferine onay verirken, Beşiktaş yönetiminin kısa bir süre içinde genç yıldızın kulübüyle temasa geçeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'a 1.96'lık dev stoper! Italiano transfere onay verdi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar, devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala transfer listesini belirledi. Kara Kartal'ın Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Takvim'in haberine göre Beşiktaş'ın listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden biri de Union Saint-Gilloise forması giyen 21 yaşındaki Senegalli stoper Massire Sylla. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibine transfer olan 1.96 mt. boyundaki başarılı stoperi Avrupa devlerinin de yakından izlediği öğrenildi. Beşiktaş'ın yanı sıra İtalyan devi Milan da oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. 5 milyon euro piyasa değeri olan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.

Bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen Sylla, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da genç stoper Massire Sylla'nın transferine onay verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'nın kapısını çalması bekleniyor.

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