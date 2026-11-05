Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...
Trabzonspor sahasında Freiburg’a, Beşiktaş ise zorlu İskoçya deplasmanında Celtic’e mağlup oldu. Temsilcilerimiz lig aşamasındaki ilk yenilgilerini alırken, bu sonuçların UEFA ülke puanı sıralamasına yansıması merak konusu oldu. İşte güncel ülke puanı sıralaması...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 22:53 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 01:06
İlk yarısı golsüz noktalanan mücadelenin 2. yarısında tam 5 gol kaydedilirken 90 dakikanın sonunda gülen taraf 3-2'lik skorla İskoç ekibi oldu.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk yenilgilerini tattığı gecenin ardından UEFA ülke puanındaki değişim dikkat çekti. İşte sıralamada son durumumuz ve güncel puanımız...
1- İNGİLTERE: 107.685
2- İTALYA: 91.732
3- İSPANYA: 86.493
4- ALMANYA: 84.973
5- FRANSA: 72.296
6- PORTEKİZ: 69.150
7- BELÇİKA: 64.050
8- HOLLANDA: 56.395
9- TÜRKİYE: 53.075
10- YUNANİSTAN: 47.612
11- ÇEKYA: 46.325
12- POLONYA: 45.725
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