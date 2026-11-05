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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...

Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...

Trabzonspor sahasında Freiburg’a, Beşiktaş ise zorlu İskoçya deplasmanında Celtic’e mağlup oldu. Temsilcilerimiz lig aşamasındaki ilk yenilgilerini alırken, bu sonuçların UEFA ülke puanı sıralamasına yansıması merak konusu oldu. İşte güncel ülke puanı sıralaması...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 22:53 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 01:06
Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının 3. haftasında sahasında Freiburg'u ağırladı.

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Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...

Dakika 14'te konuk ekip Lukas Kübler'in golü ile 1-0 öne geçerken mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve bordo-mavililer, lig aşamasındaki ilk mağlubiyetini tattı.

Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...

Gecenin bir diğer maçında UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş, zorlu Celtic deplasmanında puan aradı.

Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...

İlk yarısı golsüz noktalanan mücadelenin 2. yarısında tam 5 gol kaydedilirken 90 dakikanın sonunda gülen taraf 3-2'lik skorla İskoç ekibi oldu.

Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...

Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk yenilgilerini tattığı gecenin ardından UEFA ülke puanındaki değişim dikkat çekti. İşte sıralamada son durumumuz ve güncel puanımız...

Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...

1- İNGİLTERE: 107.685

Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...

2- İTALYA: 91.732

Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...

3- İSPANYA: 86.493

Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...

4- ALMANYA: 84.973

Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...

5- FRANSA: 72.296

Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...

6- PORTEKİZ: 69.150

Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...

7- BELÇİKA: 64.050

Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...

8- HOLLANDA: 56.395

Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...

9- TÜRKİYE: 53.075

Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...

10- YUNANİSTAN: 47.612

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