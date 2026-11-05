Dakika 14'te konuk ekip Lukas Kübler'in golü ile 1-0 öne geçerken mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve bordo-mavililer, lig aşamasındaki ilk mağlubiyetini tattı.

Gecenin bir diğer maçında UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş, zorlu Celtic deplasmanında puan aradı.