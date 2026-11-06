Olaitan yetmedi

Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun takımın başına gelmesiyle birlikte bu sezon Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden biri haline gelen Junior Olaitan, dün Beşiktaş'ı İskoçya'da öne geçiren isimdi. Poku'nun 53'te kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Beninli oyuncu, kaleci Jhonstone'tan dönen topu tamamlayarak ağlarla buluşturdu. Ancak bu gol Beşiktaş'ın sahadan galibiyetle ayrılmasına yetmedi. Crystal Palace mücadelesinde de fileleri sarsan Olaitan, üst üste iki maçta da gol bulmuş oldu. Bu sezon üçüncü kez gol bulan Olaitan'ın 7'de asisti var.

Juınior Olaitan, bu sezon Avrupa Ligi'nin dört haftasında da gol katkısında bulunan iki oyuncudan biri oldu. Diğer isim Juventus'tan Nick Woltemade.