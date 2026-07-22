Beşiktaş'tan Juan Cabal atağı! Kiralama teklifi yapıldı

Bir yandan Mohamed Salah'ı Türkiye'ye getirmeye çalışan Beşiktaş yönetimi, diğer taraftan savunmaya takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah beyazlıların bu bölge için gündemine gelen son ismin Juventus forması giyen Juan Cabal olduğu ileri sürüldü. İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre; Kara Kartal, Serie A devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. İtalyan kulübünün anlaşmaya 'zorunlu' satın alma opsiyonu ekletmek istediği aktarıldı.

İTALİANO İSTİYOR

Taraflar arasında görüşmelerin mali şartları üzerinde devam ettiği belirtilirken, iki kulübün satın alma koşullarında henüz ortak paydada buluşamadığı ifade edildi. Stoper ve sol bekin yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen Kolombiyalı oyuncunun Juventus ile olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun Serie A'dan yakından tanıdığı 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.

ATLETİK VE SOL AYAĞI TEMİZ

Juan Cabal savunmanın neredeyse her bölgesinde oynayabiliyor. Kaliteli sol ayağı ve etkili hücum bindirmeleri ile Beşiktaş'ın eski sol beki Arthur Masuaku'yu andırıyor. Geriden oyun kurabilen 25 yaşındaki yıldızın savunma yönü de güçlü. Pozisyon bilgisi yüksek olan Juan Cabal, rakiplerin ani ataklarında hızlı geri koşuları ile de dikkat çekiyor.

JUVENTUS 12.8 MİLYON EURO ÖDEDİ

Juventus, Kolombiyalı oyuncuyu Temmuz 2024'te 12.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Verona'dan renklerine katmıştı. Anlaşmada ayrıca 2 milyon euro bonus şartlara bağlı maddesi de yer aldı. Geçen sezon Serie A'da 12, Şampiyonlar Ligi'nde 6, İtalya Kupası'nda 1 maça çıkan Cabal, ligde 2 kez ağları havalandırırken, İtalya Kupası'nda da 1 asist yaptı.