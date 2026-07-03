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Haberler Beşiktaş Trossard çok uçtu

Trossard çok uçtu

Beşiktaş yönetimi Leandro Trossard için Arsenal'le büyük oranda anlaşma sağlarken, Belçikalı yıldızın yüksek maaş talebi transferin önünde en büyük engel olarak görünüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 06:50
Trossard çok uçtu
Beşiktaş yönetimi Leandro Trossard için Arsenal'le büyük oranda anlaşma sağlarken, Belçikalı yıldızın yüksek maaş talebi transferin önünde en büyük engel olarak görünüyor. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeriyle görüşen siyah beyazlıların yıllık 7 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Ancak Trossard'ın 9-10 milyon euro bandında maaş talebinin olduğu aktarıldı.
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