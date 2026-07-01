Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş, gözünü flaş bir isme dikti. Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Marc Casado için siyah-beyazlıların devreye gireceği kaydedildi. Hem İtalya hem de İspanya'da yer alan haberlerde; 22 yaşındaki İspanyol orta saha için Beşiktaş'ın takipte olduğu belirtildi. Kara Kartal'ın kadro planlaması kapsamında Marc Casado'yu kiralamak istediği bildirildi. Barcelona ile 2028'e kadar kontratı olan genç yıldızın piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

BARÇA SATMAK İSTİYOR

İtalyan temsilcisi Milan'ın da Marc Casado'yu listesine yazdığı ve kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Beşiktaş ile Milan'ın kısa sürede Barcelona'nın kapısını çalacağı dile getirildi. Ayrıca Suudi Arabistan'dan bazı takımların da Casado ile ilgilendiği ancak 22 yaşındaki orta sahanın Avrupa'da kalmak istediği ifade edildi. Barcelona'nın kiralık tekliflerden çok bonservisiyle birlikte yıldız ismi elden çıkarmaya sıcak baktığı aktarıldı. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye alabileceği yazıldı.

KRİTİK TARİH 13 TEMMUZ

Barcelona, Marc Casado'nun transfer durumunun 13 Temmuz'a kadar çözüme kavuşmasını planlıyor. Barça'nın genç orta sahadan bonservis kazanmak istediği ve 20 milyon euroluk bir bedel belirlediği kaydedildi. 22 yaşındaki İspanyol futbolcu da geleceğinin netleşmesini amaçlıyor.

LA MASIA'DA YETİŞTİ

Marc Casado, Barcelona'nın altyapısından yetişti. Barça'nın ünlü akademisi La Masia'dan yetişen 22 yaşındaki orta saha, son dönemde altyapıdan gelen en önemli yıldızlardan biri olarak gösteriliyor. İspanyol orta saha, Barça'nın altyapısında toplamda 75 resmi maça çıktı.

6 VE 8 NUMARA

Orta sahada görev alan Marc Casado, hem 6 numara hem de 8 numarada görev yapıyor. İspanyol yıldız, orta sahada çift yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Casado, geride kalan 2025- 2026 sezonunda da Barcelona'da 34 resmi maçta bin 397 dakika süre alıp, 1 asist yapmıştı.