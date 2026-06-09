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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde Douglas Luiz bombası!

Beşiktaş'tan transferde Douglas Luiz bombası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'tan transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son olarak gündemine yıldız futbolcu Douglas Luiz geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'tan transferde Douglas Luiz bombası!

Takımın başına Vincenzo İtaliano'yu getirerek yeni bir dönemi başlatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Hoca için düzenlenen imza töreninde, "Hayal edilen Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne kadar para gerekirse harcayacağız" diyen Başkan Serdal Adalı, transferde kaleci, stoper, sol bek, orta saha, sağ ve sol kanat ile santrfor takviyesi planlıyor. Kolları sıvayan siyah-beyazlılar, bir yandan kendi listeleri üzerinde çalışırken, bir yandan da önerilen oyuncuları değerlendirmeye alıyor.

Sabah'ın haberine göre; bunlardan öne çıkan son isim, geçen sezonu önce Nottingham Forest, sonra da Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Douglas Luiz… Ara transferde Galatasaray için de yazılan Brezilyalı merkez orta sahanın bonservisi ise Juventus'un elinde bulunuyor.

TEKNİK DİREKTÖRE GÖRÜŞÜ SORULDU

Yönetimin, 28 yaşındaki futbolcuyu detaylı inceleme altına aldığı ve yeni teknik direktörü İtaliano'ya görüşünü sorduğu öğrenildi. İtalyan hocanın onay vermesi durumunda Luiz için hemen çalışma başlatılacağı gelen haberler arasında.

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