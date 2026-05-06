Sabır kalmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor karşısında sahada daha etkili olan tarafın kendilerini olduğunu ancak kupaya veda ettiklerini söyledi. Futbolda böyle şeylerin yaşanabileceğini belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle üzgünüz. Hedefimiz final oynayıp kupayı almaktı. Oyunun kontrolü elimizdeydi. Futbol enteresan oyun, her zaman istediğinizi vermiyor. Kontrol bizdeydi, her an gol atabilecek durumdaydık. Sonda bir penaltı ve kupaya veda ettik.

KUPAYI ÇOK İSTİYORDUK

Taraftarların tepkisini de anlıyorum. Biz de, oyuncular da kupayı kazanmak istiyorduk. Futbol 3 ihtimalli bir oyun ve bazen böyle sonuçlar oluyor. Gelecek sezona dair şimdilik bir planımız yok, ligde önümüzde oynayacağımız 2 karşılaşma daha var, oynayalım, bakacağız. Taraftarların bu kadar büyük tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız. Geçen sefer de göreve geldiğimizde sezona böyle başlamıştık. Camiada sabır bitmiş, camiaya da hak vermek lazım."

SERGEN YALÇIN'A 100. MAÇ PLAKETİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a dünkü mücadele öncesinde plaket takdim edildi. Karagümrük önünde Beşiktaş'ın başındaki 100. Süper Lig maçına çıkan Yalçın'a, Başkan Serdal Adalı maç öncesinde plaket verdi.