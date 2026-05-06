Konya destanı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında dün Beşiktaş evinde Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar ilk düdükten itibaren topun hakimiyetini eline alsa da Konyaspor savunmasını geçemedi. 36'ncı dakikada El-Bilal Toure'nin şutu direkte patladı. 42'de de Oh kaleci Bahadır'a takıldı. İlk yarı başladığı gibi 0-0 eşitlikle sonlandı. İkinci yarıya ise Konyaspor baskılı başlayan taraftı. Yeşilbeyazlılar, Beşiktaş kalesinde oldukça etkili ataklar geliştir.

YİNE UZATMALARDA ATTI

Ancak 65'te Orkun'la Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. İyice kapanan Konyaspor, maçın son bölümlerinde geçiş aradı. Aradığını da 87'de buldu. Enis Bardhi, Ersin'i geçip golü attı ancak ofsayt bayrağı kaktı. Son anlarda bir kez daha Beşiktaş'ı eksik yakalayan Konyaspor, Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine uzatmalarda penaltı kazandı. 90+8'de topun başına geçen Enis Bardhi, Anadolu Kartallarını finale taşıdı. Konyaspor, 2016-17'den sonra bir kez daha son ikiye kaldı.

4 BÜYÜĞÜ YENDİ

İlhan Palut önderliğindeki Konyaspor, Süper Lig'de Trabzonspor ve Galatasaray'ı, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

TARİFİ ZOR DUYGULAR

Konyasporlu Marko Jevtovic, "Tarifi zor duygular... İnanılmaz gerçekten. Konyaspor gibi büyük bir camiada hedefimiz kupaydı. Çok gururluyum. Gösterdiğimiz gayret beni mutlu ediyor. Şükürler olsun ki galip geldik ve finale gitmeye hak kazandık. Finale çok iyi hazırlanacağız. Şimdiden hazırlanmalıyız. Finalde de her şeyimizi kazanmak için vereceğiz" açıklamasını yaptı.

KUPAYI İSTİYORUM

Konya kaptanı Adil Demirbağ, "İnanılmaz duygular içindeyim. Önümüzde bir final maçı var. İnşallah Konyaspor kaptanı olarak kupayı kaldırmak istiyorum. Arkadaşlarım bana yardımcı olacaklardır. Çok iyi mücadele ettik. Milli Takım ile Dünya Kupası hayalim var. Her Türk gencinin bu hayali vardır. İyi bir performansım var. İnanıyorum ki Montella hocamız, beni milli takıma davet edecektir" dedi.

ŞAMPİYONLARA ÇİÇEK

Türkiye Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te şampiyon olan Beşiktaş Tüpraş oyuncularına maç öncesinde Başkan Serdal Adalı çiçek takdim etti. Finalde İspanyol ekibi Deportivo Amivel'i 106-99 yenerek şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılar, tam kadro Tüpraş Stadı'nda yer aldı. Beşiktaş Tüpraş, daha sonra Konyaspor ile oynanan yarı final karşılaşmasını izledi.

OLAITAN SAĞ AÇIKTA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor karşısında Junior Olaitan'a farklı bir pozisyonda görev verdi. Sergen Yalçın, hücum oyuncuları Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nu yedek kulübesine çekti. Hücumun sağında Olaitan'ı, solunda Toure'yi, ileri uçta ise Oh'u sahaya sürdü. Yalçın, 23 yaşındaki Beninli 10 numarayı daha çok forvet arkasında kullanıyordu.