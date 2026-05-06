CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Konya destanı

Konya destanı

Konyaspor, Dolmabahçe’de destan yazdı. Beşiktaş’ı 90+8’de Bardhi’nin penaltıdan attığı golle 1-0 yendi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda finale çıktı. Anadolu Kartalları, finalde rakibini beklemeye başladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
Konya destanı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında dün Beşiktaş evinde Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar ilk düdükten itibaren topun hakimiyetini eline alsa da Konyaspor savunmasını geçemedi. 36'ncı dakikada El-Bilal Toure'nin şutu direkte patladı. 42'de de Oh kaleci Bahadır'a takıldı. İlk yarı başladığı gibi 0-0 eşitlikle sonlandı. İkinci yarıya ise Konyaspor baskılı başlayan taraftı. Yeşilbeyazlılar, Beşiktaş kalesinde oldukça etkili ataklar geliştir.

YİNE UZATMALARDA ATTI

Ancak 65'te Orkun'la Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. İyice kapanan Konyaspor, maçın son bölümlerinde geçiş aradı. Aradığını da 87'de buldu. Enis Bardhi, Ersin'i geçip golü attı ancak ofsayt bayrağı kaktı. Son anlarda bir kez daha Beşiktaş'ı eksik yakalayan Konyaspor, Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine uzatmalarda penaltı kazandı. 90+8'de topun başına geçen Enis Bardhi, Anadolu Kartallarını finale taşıdı. Konyaspor, 2016-17'den sonra bir kez daha son ikiye kaldı.

4 BÜYÜĞÜ YENDİ

İlhan Palut önderliğindeki Konyaspor, Süper Lig'de Trabzonspor ve Galatasaray'ı, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

TARİFİ ZOR DUYGULAR

Konyasporlu Marko Jevtovic, "Tarifi zor duygular... İnanılmaz gerçekten. Konyaspor gibi büyük bir camiada hedefimiz kupaydı. Çok gururluyum. Gösterdiğimiz gayret beni mutlu ediyor. Şükürler olsun ki galip geldik ve finale gitmeye hak kazandık. Finale çok iyi hazırlanacağız. Şimdiden hazırlanmalıyız. Finalde de her şeyimizi kazanmak için vereceğiz" açıklamasını yaptı.

KUPAYI İSTİYORUM

Konya kaptanı Adil Demirbağ, "İnanılmaz duygular içindeyim. Önümüzde bir final maçı var. İnşallah Konyaspor kaptanı olarak kupayı kaldırmak istiyorum. Arkadaşlarım bana yardımcı olacaklardır. Çok iyi mücadele ettik. Milli Takım ile Dünya Kupası hayalim var. Her Türk gencinin bu hayali vardır. İyi bir performansım var. İnanıyorum ki Montella hocamız, beni milli takıma davet edecektir" dedi.

ŞAMPİYONLARA ÇİÇEK

Türkiye Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te şampiyon olan Beşiktaş Tüpraş oyuncularına maç öncesinde Başkan Serdal Adalı çiçek takdim etti. Finalde İspanyol ekibi Deportivo Amivel'i 106-99 yenerek şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılar, tam kadro Tüpraş Stadı'nda yer aldı. Beşiktaş Tüpraş, daha sonra Konyaspor ile oynanan yarı final karşılaşmasını izledi.

OLAITAN SAĞ AÇIKTA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor karşısında Junior Olaitan'a farklı bir pozisyonda görev verdi. Sergen Yalçın, hücum oyuncuları Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nu yedek kulübesine çekti. Hücumun sağında Olaitan'ı, solunda Toure'yi, ileri uçta ise Oh'u sahaya sürdü. Yalçın, 23 yaşındaki Beninli 10 numarayı daha çok forvet arkasında kullanıyordu.

G.Saray'dan Bruno Fernandes harekatı!
F.Bahçe Guirassy'den vazgeçmiyor!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki 300 milyonluk villa vurgunundan İmamoğlu'nun kasası Ali Nuhoğlu çıktı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin kalecisi Komşu'dan gelecek!
G.Saray'ın orta sahası Almanya'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Taraftar bırakmamı isterse... Sergen Yalçın: Taraftar bırakmamı isterse... 01:03
Beşiktaş 90+8'de yıkıldı! Beşiktaş 90+8'de yıkıldı! 01:03
Sergen Yalçın: Camiada sabır kalmamış Sergen Yalçın: Camiada sabır kalmamış 01:03
Olaitan gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar Olaitan gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar 01:03
Dolmabahçe'de istifa sesleri! Yönetime ve Yalçın'a tepki Dolmabahçe'de istifa sesleri! Yönetime ve Yalçın'a tepki 01:03
Hakan Safi adaylığını duyurdu! Hakan Safi adaylığını duyurdu! 01:03
Daha Eski
Beşiktaş'ın 2 şutu direkte patladı! Beşiktaş'ın 2 şutu direkte patladı! 01:03
90+4'te penaltı kararı çıktı! 90+4'te penaltı kararı çıktı! 01:03
Arsenal Devler Ligi'nde finalde! Arsenal Devler Ligi'nde finalde! 01:03
TÜMOSAN Konyaspor'un golü ofsayta takıldı TÜMOSAN Konyaspor'un golü ofsayta takıldı 01:03
F.Bahçe'de o isimden adaylık açıklaması! F.Bahçe'de o isimden adaylık açıklaması! 01:03
F.Bahçe'ye sakatlık şoku! F.Bahçe'ye sakatlık şoku! 01:03