Ersin gole çok yaklaştı

Beşiktaş'ın 1 numarası Ersin, dün gole çok yaklaştı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
Maç boyunca tek isabetli şutu penaltı vuruşu ile kalesinde gören başarılı eldiven, Bardhi'ye engel olamadı. 90+8'de gelen bu golden sonra Beşiktaş kalan sürede büyük bir baskı kurdu. 100'de kazanılan köşe vuruşunda Ersin de rakip ceza alanına girdi. Yapılan ortaya iyi yükselen Ersin'in kafa vuruşu direğin yanından az farkla dışarı gitti. El Bilal ve Orkun'un direkten dönen şutları dışında gole en fazla yaklaşan kaleci Ersin oldu.