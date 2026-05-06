CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Direktaş!

Direktaş!

Beşiktaş’ta Toure ve Orkun direğe takıldı. Bu sezon 18 top direkten döndü

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
Direktaş!
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle elenen Beşiktaş, direklere takıldı. Rakibi karşısında özellikle ikinci yarıda çok etkili bir futbol ortaya koyan Beşiktaş, ilk devrede 36. dakikada El Bilal Toure'yle gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından sol çaprazdan El Bilal Toure'nin uzak köşeye gönderdiği füze, üst direkten oyun alanına geri döndü. Toure'nin direkten dönen müthiş şutunun gol olmaması siyah beyazlı taraftarları kahretti. İkinci yarıda daha baskılı bir futbol ortaya koyan Kara Kartal, bu sefer kaptanı Orkun Kökçü'yle direği geçemedi. Orkun Kökçü, 65. dakikada Junior Olaitan'ın pasında ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı. Kaleci Bahadır'ın da uçmasına rağmen yetişemediği Orkun'un füzesi, sol alt direk dibinden geri döndü. Bu sezon direklerden yana şansı hiç tutmayan Beşiktaş'ın, tam 18 topu direkte patladı.
G.Saray'dan Bruno Fernandes harekatı!
F.Bahçe Guirassy'den vazgeçmiyor!
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki 300 milyonluk villa vurgunundan İmamoğlu'nun kasası Ali Nuhoğlu çıktı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin kalecisi Komşu'dan gelecek!
G.Saray'ın orta sahası Almanya'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Taraftar bırakmamı isterse... Sergen Yalçın: Taraftar bırakmamı isterse... 01:03
Beşiktaş 90+8'de yıkıldı! Beşiktaş 90+8'de yıkıldı! 01:03
Sergen Yalçın: Camiada sabır kalmamış Sergen Yalçın: Camiada sabır kalmamış 01:03
Olaitan gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar Olaitan gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar 01:03
Dolmabahçe'de istifa sesleri! Yönetime ve Yalçın'a tepki Dolmabahçe'de istifa sesleri! Yönetime ve Yalçın'a tepki 01:03
Hakan Safi adaylığını duyurdu! Hakan Safi adaylığını duyurdu! 01:03
Daha Eski
Beşiktaş'ın 2 şutu direkte patladı! Beşiktaş'ın 2 şutu direkte patladı! 01:03
90+4'te penaltı kararı çıktı! 90+4'te penaltı kararı çıktı! 01:03
Arsenal Devler Ligi'nde finalde! Arsenal Devler Ligi'nde finalde! 01:03
TÜMOSAN Konyaspor'un golü ofsayta takıldı TÜMOSAN Konyaspor'un golü ofsayta takıldı 01:03
F.Bahçe'de o isimden adaylık açıklaması! F.Bahçe'de o isimden adaylık açıklaması! 01:03
F.Bahçe'ye sakatlık şoku! F.Bahçe'ye sakatlık şoku! 01:03