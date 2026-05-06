Beşiktaş’ta Toure ve Orkun direğe takıldı. Bu sezon 18 top direkten döndü
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle elenen Beşiktaş, direklere takıldı. Rakibi karşısında özellikle ikinci yarıda çok etkili bir futbol ortaya koyan Beşiktaş, ilk devrede 36. dakikada El Bilal Toure'yle gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından sol çaprazdan El Bilal Toure'nin uzak köşeye gönderdiği füze, üst direkten oyun alanına geri döndü. Toure'nin direkten dönen müthiş şutunun gol olmaması siyah beyazlı taraftarları kahretti. İkinci yarıda daha baskılı bir futbol ortaya koyan Kara Kartal, bu sefer kaptanı Orkun Kökçü'yle direği geçemedi. Orkun Kökçü, 65. dakikada Junior Olaitan'ın pasında ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı. Kaleci Bahadır'ın da uçmasına rağmen yetişemediği Orkun'un füzesi, sol alt direk dibinden geri döndü. Bu sezon direklerden yana şansı hiç tutmayan Beşiktaş'ın, tam 18 topu direkte patladı.