Bardhi finale taşıdı

Bu sezon tarih yazmaya devam eden Konya, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ı da Ziraat Türkiye Kupası'nın dışında bıraktı. Dün Tüpraş Stadı'nda yıldızlaşan isim ise Enis Bardhi oldu. İlk olarak mücadelenin 87. dakikasında Berkan Kutlu yaklaşık 50 metrelik uzun bir pas gönderdi. Savunmanın arkasına sızan Bardhi, kaleci Ersin'i de çalımlayıp topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. 90+8'de ise Olaigbe'nin kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Bardhi, kaleci Ersin'i geçerek takımını finale taşımayı başardı. Bu Konyaspor'un maçtaki ilk isabetli şutu oldu.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERE AKIN ETTİ

Süper Lig'de hedeflerinin gerisinde kalan ve tüm önceliğini Ziraat Türkiye Kupası'na veren Beşiktaş'ta taraftarlar Konya maçına büyük bir ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran taraftarlar takımlarına büyük bir destek verdi ancak Beşiktaş kupada da hedefinin uzağında kaldı.