CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Brezilyalı yıldıza kanca! Serdal Adalı devreye girdi

Beşiktaş'tan Brezilyalı yıldıza kanca! Serdal Adalı devreye girdi

Kartal hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaşlı kurmaylar kışın da gündeme gelen 24 yaşındaki Luis Henrique’nin transferi için kulübü İnter ile masaya oturacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş'tan Brezilyalı yıldıza kanca! Serdal Adalı devreye girdi

Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan siyahbeyazlılar, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Dünyaca ünlü yıldızlarla kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaşlı kurmaylar, Bologna'da oynayan Riccardo Orsolini'nin ardından geniş listeye İnter forması giyen Luis Henrique'yi de dahil etti. Yetkililer, 24 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun transferi için Milano temsilcisi ile resmi görüşmelere başlama kararı aldı.

FEDAKARLIK YAPILACAK

A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, İtalyan kulübü ile transfer şartlarını masaya yatırmak üzere önümüzdeki günler için randevulaştı. Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın Brezilyalı Luis Henrique'yi kadroya kazandırmak için mali şartları zorlayıp her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi. Siyah-beyazlıların menajer düzeyinde de temaslar kurarak oyuncuyu ikna süreci için somut adımlar atması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Sambacı'nın transferini çok istediği ifade edildi.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Luis Henrique'nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 23 milyon euro. Serie A devinin bonservis beklentisinin 20 milyon euro olduğu ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin kulübün mali menfaatleri doğrultusunda bu rakamı aşağıya çekebilmek için sıkı bir pazarlığa girişeceği belirtildi.

HEM HIZLI HEM GÜÇLÜ

Brezilyalı yıldız kısa mesafede dripling kabiliyeti ile beğeni topluyor. Birebirde adam eksiltme özelliğine sahip olan Sambacı, kapalı savunmalara karşı 'çilingir' vazifesini görüyor. Sağ ve sol kanadın yanı sıra gerektiğinde ikinci forvet pozisyonunda da görev alabiliyor. İkili mücadeleleri kazanma yüzdesi yüksek.

DEVLER DE PEŞİNDE

24 yaşındaki oyuncunun Avrupa kıtasında birçok talibi bulunuyor. Luis Henrique'nin durumunu Ligue 1 ekipleri Olympique Lyon, Monaco ve Marsilya'nın da yakından takip ettiği belirtildi. Sambacı ayrıca Premier Lig ekipleri Bournemouth, Everton ve Aston Villa'nın da radarında.

4 GOLE ETKİ ETTİ

Bu sezon İnter formasıyla 4 ayrı kulvarda toplam 39 karşılaşmaya çıkan Luis Henrique, 1 gol, 3 asistlik performansıyla 4 gole direkt etki etti. Brezilyalı yıldız, İnter adına tek golünü 8 Şubat 2026'da oynanan Sassuolo maçında kaydetmişti. 24 Nisan'da sağ uyluk iç adalesinde zorlanma tespit edilen Luis Henrique'nin 2 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti!
Fenerbahçe'de forvet rotası belirlendi!
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Bosch'tan etik arıza! Aile kurumunu hedef aldılar Bakan Göktaş'tan tepki gecikmedi: Annelik değersizleştirilemez | Arkasından siyonist lobi çıktı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Orta sahada büyük değişim! İşte Buruk'un planı
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Düşme hattı yangın yeri! İşte güncel puan durumu Düşme hattı yangın yeri! İşte güncel puan durumu 00:55
Karagümrük'ten kritik 3 puan! Karagümrük'ten kritik 3 puan! 00:55
Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti! Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti! 00:55
Kayserispor ile konuk ettiği Eyüpspor berabere kaldı! Kayserispor ile konuk ettiği Eyüpspor berabere kaldı! 00:55
Antalya'da gol sesi çıkmadı! Antalya'da gol sesi çıkmadı! 00:55
Kasımpaşa ile Kocaelispor yenişemedi! Kasımpaşa ile Kocaelispor yenişemedi! 00:55
Daha Eski
Başkan Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik! 00:55
CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank! CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank! 00:55
G.Saraylı yıldıza çifte talip! O rakama satılacak G.Saraylı yıldıza çifte talip! O rakama satılacak 00:55
G.Saray ve Trabzonspor Erzurumspor'dan o isme talip! G.Saray ve Trabzonspor Erzurumspor'dan o isme talip! 00:55
Alvarez'den imalı paylaşım! Taraftarların tepkisi sonrası... Alvarez'den imalı paylaşım! Taraftarların tepkisi sonrası... 00:55
Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme" Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme" 00:55