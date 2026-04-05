Tam konsantre

Siyah-beyazlıların kış döneminde Genk'ten kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh, zorlu Fenerbahçe derbisine tam motive oldu. Tüpraş Stadı'nda oynanan Galatasaray maçını boş geçen Güney Koreli forvet, Kadıköy'de fileleri havalandırarak siyah-beyazlı formayla derbi siftahı yapmayı hedefliyor. Milli ara öncesi Kasımpaşa sınavında ağları sarsan 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 7 müsabakada forma şansı bulurken, 4 gol, 1 asistle Kartal'a 5 gollük katkı yaptı. Oh'un ayrıca Türkiye Kupası'nda 1 golü bulunuyor.

EN SKORERİ ORKUN KÖKÇÜ

Kaptan Orkun ligde 6, kupada 1 olmak üzere 7 gol kaydetti. Ligde oynadığı son 8 maçta 6 gol atan 25 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe ağlarını da havalandırmanın hesaplarını yapıyor.