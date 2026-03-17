Beşiktaş'tan Giovanni Simeone takibi! Transfer girişimini böyle duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Torino'nun Beşiktaş ve River Plate'in yoğun ilgisine rağmen Giovanni Simeone'yi satmak istemediğini öne sürdü. Takvim'de yer alan haberde İtalyan ekibinin sezon başında Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Arjantinli golcünün 7 milyon euro'luk opsiyonunu şubat ayında kullandığı detayı da yer aldı.