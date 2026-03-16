Kazanmayı bildik

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, rahatsızlandı. Yalçın'ın yerine maç sonunda ise yardımcı antrenör Murat Kaytaz, değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi: "Hocamızın rahatsızlığı var. Gece halsizlik yaşadı, serum bağlandı. Ancak maçta takımın başında olmak istedi. Şimdi de soyunma odasında rahatsızlandı ve bir serum daha bağlandı. İlk yarı ve ikinci yarı farklı Beşiktaş izledik. Hocamız devre arasında kapanan takımları açmamız için hareketli olmaları gerektiğini oyuncularımıza söyledi. Oyuncular da üçüncü bölgede daha hareketliydi ve planlarımıza sadık kaldılar. İkinci yarıda attığımız gollerle de maçı kazanmasını bildik. Her geçen dün kademe kademe giden bir Beşiktaş izletmeye çalışıyoruz. Daha iyioyacağız. Önümüzdeki tüm maçları kazanıp hem ligi bitirebildiğimiz en üst yerde bitirmek hem de Türkiye Kupası'nda filane gidip, kazanmak istiyoruz."