Yasin Kol’la 3. kez

MHK, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'yle oynayacağı maça Yasin Kol'u atadı... Sezonun ilk yarısında siyah-beyazlıların Galatasaray ve Eyüpspor'la oynadığı mücadeleleri yöneten Yasin Kol, bu sezon üçüncü kez Beşiktaş maçında düdük çalacak. Kartal, bu iki maçtan da beraberlikle ayrılmıştı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 06:50
