Reçber’e 45 gün ceza

PFDK, cezaları açıkladı. Beşiktaş'a Galatasaray derbisinde yaşananlardan dolayı toplamda 3 milyon 460 bin TL para cezası verildi. Ayrıca siyah-beyazlıların A Takım Genel Koordinatörü Serkan Reçber, "hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ile 300 bin TL para cezası aldı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 06:50
PFDK, cezaları açıkladı. Beşiktaş'a Galatasaray derbisinde yaşananlardan dolayı toplamda 3 milyon 460 bin TL para cezası verildi. Ayrıca siyah-beyazlıların A Takım Genel Koordinatörü Serkan Reçber, "hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ile 300 bin TL para cezası aldı.