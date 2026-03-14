Bunların hepsi söylenti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes, Beşiktaş'a döneceği şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Rus medyasından Match TV'ye konuşan Portekizli oyuncu, "Bana bu tarz soruları yöneltmeyin. Ben Spartak'ın oyuncusuyum ve tamamen takıma odaklıyım. Bu haberler söylentilerden ibaret. Gazetelerden okuyorum" dedi.